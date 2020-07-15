  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da 702 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:08:43 -
Tekirdağ'da 702 litre sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 702 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir evde kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, belirlenen adreste ve bir araçta yaptığı aramada 497 litre etil alkol ve 205 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ediyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı