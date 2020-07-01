  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:41:33 -
Tekirdağ'da 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından yakalanan S.L'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede 5 yaşlı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine harekete geçen polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki 185 güvenlik kamerasının yaklaşık 2 bin saatlik görüntülerini izlemişti.

Ekipler, kapkaç şüphelisi S.L'yi (27) saklandığı metruk evde gözaltına almıştı.

Şüphelinin üst aramasında, kapkaç olaylarında çalınan bazı ziynet eşyaları ele geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı