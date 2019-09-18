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Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:04
Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnanlı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan ve Bangladeşuyruklu 28kişi olduğu belirlendi. 

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettiği iddiasıyla Ö.K. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 15:04
  1. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi
  2. Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü
  3. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  4. İnanlı Mahallesi

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