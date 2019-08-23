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Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:29
Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Alaybey Mahallesi D-110 kara yolunda şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. 

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 İran ve 3 Filistin uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kavakçeşme Mahallesi'nde de düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 5 sırt çantası bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:29
  1. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Alaybey Mahallesi D-110 kara yolu
  3. Filistin uyruklu
  4. İran
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  9. Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü

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