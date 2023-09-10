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Yerel Tekirdağ'da 1 kilogram esrar ele geçirildi
Yerel

Tekirdağ'da 1 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-10 09:50:00 -
Tekirdağ'da 1 kilogram esrar ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, toplam 1 kilo 71 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Ü.I., D.K., E.Ş., H.D., Ç.Y., H.M., İ.K., C.A.Ö. ve S.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Firar İ.F. isimli şahıs ise yakalanarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanımı için yer temin etmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gerekli işlemler başlatılarak şahıs sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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