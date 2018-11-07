Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tekirdağ Valisi olarak atanan Aziz Yıldırım, yeni görevine başladı.

İlçe programları kapsamında Çorlu'ya gelen Vali Yıldırım, ilk olarak Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret etti ardından da Çorlu'daki muhtarlar ve kaymakamlıkta görevli kurum müdürleri ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da göreve başlayan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Çorlu Kaymakamlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'yı ziyaret eden Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ardından da Çorlu'daki Muhtarlar, kurumların müdürleri ile bir araya geldi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın tanışma ziyareti sonrasında Çorlu'da bulunan muhtarlar sorunlarını, istek ve önerilerini dile getirdi. Vali Aziz Yıldırım'ın Çorlu'daki muhtarların sorunlarını dinleyerek Kaymakam Cafer Sarılı ile görüş alışverişinde bulundu.