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Eğitim

Tekirdağ okullar tatil mi? 30 Kasım Tekirdağ okul var mı?

Tekirdağ okullar olacak mı? Türkiye’nin büyük bir bölümü olumsuz hava koşullarının etkisi altında. Tekirdağ’da lodos sebebiyle 30 Kasım Salı günü eğitim öğretime ara verilip verilmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Tekirdağ’da okullar tatil edildi mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:42:00 -
Tekirdağ okullar tatil mi? 30 Kasım Tekirdağ okul var mı?

Yurdun büyük bir bölümü lodosla mücadele ediyor. Bu sebeple pek çok kentte okullar tatil edildi. Peki, Tekirdağ’da okullar tatil oldu mu?

Tekirdağ okullar tatil mi? 30 Kasım Tekirdağ okul var mı?

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

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