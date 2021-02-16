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Eğitim Tekirdağ okullar tatil mi 17 Şubat | Okullar tatil mi Tekirdağ
Eğitim

Tekirdağ okullar tatil mi 17 Şubat | Okullar tatil mi Tekirdağ

Tekirdağ yüz yüze eğitime ara verildi mi? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime kasım ayında ara verildi. Yüz yüze eğitim köy okullarında 15 Şubat’ta başladı. Ancak kar yağışının etkili olduğu kentlerde yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Tekirdağ’da yarın okullar var mı? 17 Şubat Tekirdağ yüz yüze eğitim var mı? Tekirdağ okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 17:11:00 -
Tekirdağ okullar tatil mi 17 Şubat | Okullar tatil mi Tekirdağ

Tekirdağ yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yurdun büyük kısmı kar yağışının etkisi altında. Hal böyle olunca yüz yüze eğitimin bu kez kar engeline takıldı. Peki, yarın Tekirdağ’da okullar var mı? Tekirdağ yüz yüze eğitim ne zaman?

Tekirdağ okullar tatil mi 17 Şubat | Okullar tatil mi Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği’nden 14 Şubat’ta yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir” denildi.

17 Şubat Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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