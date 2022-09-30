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Yerel Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı
Yerel

Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 09:41:00 -
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 14 gözaltı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve kaçakçıların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma başlattı.

Bu kapsamında Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama detektörü, su arama ve tespit cihazı ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü. (İLKHA)

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