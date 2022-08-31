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Yaşam Tekirdağ hava durumu | Tekirdağ yağmur kaç gün sürecek?
Yaşam

Tekirdağ hava durumu | Tekirdağ yağmur kaç gün sürecek?

Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bu sebeple yağışların kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ yağışlar kaç gün sürecek? Tekirdağ 5 günlük hava durumu:

Yeniakit Publisher
2022-08-31 15:49:00 -
Tekirdağ hava durumu | Tekirdağ yağmur kaç gün sürecek?

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları etkili oldu. Vatandaşlar ise yarın Tekirdağ'da havanın nasıl olacağını araştırıyor. 

Tekirdağ hava durumu | Tekirdağ yağmur kaç gün sürecek?

Şarköy ilçesinde aniden başlayan kuvvetli sağanak, zaman zaman dolu şeklinde etkili oldu. Yağış nedeniyle Atatürk Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri sağanak nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunarak farklı yolları kullanmaları konusunda bildirimde bulundu. Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizleme çalışmasına başladı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede, yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

 

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