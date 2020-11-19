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Gündem Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ fay hattı haritası
Gündem

Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ fay hattı haritası

Son dakika deprem haberi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki olası büyük depremin İstanbul’dan ziyade Tekirdağ’da meydana geleceğini iddia etti. Bu iddia sonrası Tekirdağ’dan geçen fay hatları merak edilmeye başlandı. Peki Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ fay hattı haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:40:00 -
Tekirdağ fay hattı nereden geçiyor? Tekirdağ fay hattı haritası

İstanbul'un komşusu olan Tekirdağ, kent sınırlarından kuzey anadolu fay hattı geçmesi sebebiyle, zaman zaman olan depremler ile gündeme gelmektedir. İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni depremin nerede olacağı merak edilirken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan olası Marmara depremine ilişkin konuştu. Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey bölgeleri olduğunu söyledi. Trakya'da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyılarının yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ancak buna engel olunamadığını ifade etti.

Deprem nerede olacak?

Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Nasıl kırılacak bu deprem derseniz, doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi'nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu'ya doğru gidecek, Çorlu'yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne'ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya'nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak” ifadelerini kullandı. 

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