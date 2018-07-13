Tekirdağ Çorlu'da tren kazasında devrilen vagonlar kaldırılıyor

Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalar öncesi kazanın olduğu bölgedeki kataner hattını (trenlerin işletilebilmesi için gerekli olan elektrik sistemini) pasif hale getirdi.

Ardından, bölgeye demiryolu ile gönderilen vinçler çalışmaya başladı. İş makinelerinin de destek verdiği ve güçlükle sürdürülen çalışmalarda, bir vagon kaldırıldı.

Kaldırılan vagonun altından, vatandaşlara ait ayakkabı, terlik, giyim, yiyecek ile zarar görmüş cep telefonu çıktı.

Uzunköprü-Halkalı seferi nedeniyle ara verilen çalışmalara, yarın devam edilecek.

362 yolcu ve 6 personeliyle İstanbul-Kapıkule seferini yapan yolcu treninin Çorlu'da raydan çıkarak devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA