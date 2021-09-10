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Ekonomi Tekirdağ Çorlu’da Hazine’ye ait arsalar satılacak
Ekonomi

Tekirdağ Çorlu’da Hazine’ye ait arsalar satılacak

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü, niteliklerini ilanla duyurduğu hazine taşınmazlarının satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 13:57:00 -
Tekirdağ Çorlu’da Hazine’ye ait arsalar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Alipaşa Mahallesi, Taşkent Caddesi No:28 Hükümet Konağı Kat:4 Çorlu/ Tekirdağ adresindeki  Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.

Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde mesai saatleri dahilinde bedelsiz görülebilecek. İhale 07.10.2021 tarih ve saat 10:00’da yapılacak.

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