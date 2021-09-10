Tekirdağ Çorlu’da Hazine’ye ait arsalar satılacak
Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü, niteliklerini ilanla duyurduğu hazine taşınmazlarının satışı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Alipaşa Mahallesi, Taşkent Caddesi No:28 Hükümet Konağı Kat:4 Çorlu/ Tekirdağ adresindeki Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacak.
Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde mesai saatleri dahilinde bedelsiz görülebilecek. İhale 07.10.2021 tarih ve saat 10:00’da yapılacak.
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