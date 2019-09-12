Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: "Toplantıdan son derece memnun oldum"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme sonrası Tekirdağ’a dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplantıdan çok memnun kaldığını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiği toplantı ile ilgili olarak basın temsilcileriyle bir toplantı yaptı ve Tekirdağ gündemiyle ilgili konuları değerlendirdi. Tarihi Beşevler Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Sertaç Balyemez ile Tekirdağ’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

“Her açıdan verimli ve çok güzel bir toplantı oldu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldiği toplantının detayları hakkında gazetecilere bilgiler veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “11 Eylül 2019 Çarşamba günü Türkiye’de güzel bir gündü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını makamına davet etti. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcılarımız, bakanlarımız ve bakanlıkların ilgili genel müdür ve müsteşarları da bu toplantıya katıldı. Daha önce biz Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediye başkanı partimizin genel merkezinde toplandık. Parti merkezimizde kendi aramızda 6 maddelik bir sunum hazırladık. Bu sunumu yapmak üzere de içimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu seçtik. Ben Ankara’ya biraz erken gittim. İller Bankası genel müdürü ve genel müdür yardımcılarıyla Tekirdağ’ın yatırımları hakkında görüşmeler gerçekleştirdim. Dünkü toplantı, Türkiye’de beklenen bir toplantıydı. Ben de Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu toplantıdan son derece memnun oldum. Kamuoyunun da aklında toplantı hakkında soru işaretleri kaldı. O yüzden ben de bugün siz kıymetli basın mensuplarımızla bir araya gelmek ve gündem hakkındaki sorularınızı cevaplandırmak istedim” dedi.

6 maddelik sunumu anlattı

Albayrak konuşmasının devamında, “Saat 13.30 gibi Cumhurbaşkanımız toplantıya geldi. Hepimizin elini sıktıktan sonra bir konuşma yaptı ve bizlere sorularımızın ve önerilerimizin olup olmadığını sordu. Sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu partimizin genel merkezimizde hazırladığımız 6 maddelik sunumu yaptı. 6 maddelik ortak çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi genel başlıklarıyla açıklamak istiyorum sizlere; 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasında yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Yeni düzenlemeler yapılırken, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın da komisyonda olmasını talep ettik. Bu önerimizin değerlendirmeye alınacağı ve bu konuda irtibat halinde olacağımız söylendi. İkinci maddemizde; kamu kurumlarının ve bakanlıkların Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yeterince yardımcı olmadığı ve ciddi iletişim problemlerinin yaşandığını dile getirdik. Bunun üzerine orada bulunan bakanlarımız ve bakanlıklara bağlı ilgili genel müdürler bu konularda daha koordineli hareket edileceğini söylediler. Üçüncü önerimizde, bütün belediyelerin çok ciddi borç yükü altında olduklarını ve hizmet veremez hale geldiklerini ifade ettik. Bu yüzden belediyelerin borçlarıyla ilgili bir yapılandırmaya gidilmesi gerektiğini belirttik. Dördüncü önerimizde de, mahsuplaşma konularında belediyelerin alacakları noktasında belediyelere yardımcı olunmalıdır dedik. Bu talebimizi dile getirdik. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu konuda bir çalışma yapılacağını söyledi. Beşinci önerimiz, finansman desteği ile İller Bankası, kamu bankaları, hazine garantisi gibi konularda gerekli kolaylık ve desteğin sağlanması, yasal borçlanma talebimizin bakanlıklar tarafından onaylanma sürecinin hızlandırılması hususlarını belirttik. Burada bizim de sıkıntılarımız vardı. O konuda sözler aldık. Altıncı çözüm önerimiz ise, kamusallaştırma süreçleri ile alakalı konularda yeni bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade ederek önerilerimizi sunduk” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tekirdağ’ın 5 vizyonunu anlattım”

Öneriler sonrasında belediye başkanlarına söz hakkı verildiğini de açıklayan Albayrak, “Ben de konuşmamda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tekirdağ’ın 5 vizyonunu anlattım. Bunların arasında sanayi vizyonunu rakamsal verilerle de destekleyerek anlattım. Tekirdağ’da bin 160 sanayi kuruluşu olduğunu, bunların yüzde 65’inin şirket merkezinin İstanbul’da olduğunu ve dolayısıyla vergilerini İstanbul Vergi Dairesine ödediklerini söyledim. Sanayi kuruluşlarımızın yalnızca yüzde 35’inin genel merkezi Tekirdağ’da biz bu yüzde 35 ile Türkiye genelinde en çok vergi toplayan iller arasında ilk 5’te yer aldık. Bu hususları belirttim. Bu şirketlerin en azından yarısının vergilerini Tekirdağ’da ödemesinin belediyemizi ve dolayısıyla ilçe belediyelerimizi rahatlatacağını söyledim. Talebimize sıcak bakıldı. Diğer taleplerimizle alakalı da ilgili bakanlarla ve bakan yardımcılarıyla görüşmeler gerçekleştirdim. İfade ettiğimiz konular hakkında sözler aldım. Daha sonra diğer büyükşehir belediye başkanları talep ve görüşlerini belirttiler. Her açıdan verimli ve çok güzel bir toplantı oldu. Böyle bir toplantıya da ihtiyaç vardı. Bu toplantıların hem merkezi yönetim açısından hem de yerel yönetimler açısından yol gösterici olacağını ve ülkemizde özlenen istişare ve barış ortamını sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Borçsuz hiçbir belediye yok”

Albayrak konuşmasının devamında, belediyenin gelir gider durumuna da değinerek, “Borçsuz hiçbir belediye yok. Çok şükür bugüne kadar hem maaşları zamanında ödedik ama biz de çok rahat değiliz. Şimdi geçen ay Temmuz ayında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 3 geliri var. 1 öz kaynaklar 3-4 trilyon, 2 İller Bankasından gelen 9-10 trilyonluk her ay gelen para var. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aylık geliri 50 ya da 55 trilyon. Şimdi geçen ay, 40 trilyon bir anda 25 trilyon geldi. 15 trilyon çok etkiliyor. Bizim de kendimize göre ödemelerimiz var, borçlarımız var, yeni yatırımlar var. Şimdi bu para neden az geldi. Şimdi mesela bu 15 trilyonu ben Çorlu Belediyesine versem Çorlu çok büyük bir rahatlık içerisine girer. O açıdan ilçe belediyelerinin durumu çok sıkıntılı. Hepsi seçime girerken ben dahil bir takım sözler verdik. O sözleri yapacaksın ama neyle yapacaksın. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları olarak binası veya arazisi olan bir şey değil. Büyükşehir Belediyesi için öz kaynak olarak” diyerek konuşmasını noktaladı.

Başkan Kadir Albayrak’ın konuşmasının ardından gazetecilerinin sorularının cevaplandırılması ile toplantı sona erdi.