Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ kurban bayramı namazı il ilçe 9 Temmuz
9 Temmuz Cumartesi sabahı Tekirdağ'da bayram namazı kılacak olanlar 'Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Tekirdağ merkezde bayram namazı kaçta? Çorlu bayram namazı saati | Hayrabolu Kapaklı
Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak, 12 Temmuz Salı akşamı sona erecek. Bayramın birinci günü camilere akın edecek olanlar ise ‘Tekirdağ bayram namazı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Tekirdağ bayram namazı saat kaçta? Tekirdağ kurban bayramı namazı il ilçe 9 Temmuz
9 Temmuz Cumartesi sabahı Tekirdağ merkezde bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.
Çerkezköy bayram namazı saat kaçta?
Çerkezköy'de bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.
Çorlu bayram namazı saat kaçta?
Çorlu'da bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.
Ergene bayram namazı saat kaçta?
Ergene'de bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.
Hayrabolu bayram namazı saat kaçta?
Hayrabolu'da bayram namazı saat 06.22'de kılınacak.
Kapaklı bayram namazı saat kaçta?
Kapaklı'da bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.
Marmaraereğlisi bayram namazı saat kaçta?
Marmaraereğlisi'nde bayram namazı saat 06.20'de kılınacak.
Malkara bayram namazı saat kaçta?
Malkara'da bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.
Saray bayram namazı saat kaçta?
Saray'da bayram namazı saat 06.19'da kılınacak.
Şarköy bayram namazı saat kaçta?
Şarköy'de bayram namazı saat 06.24'te kılınacak.
Kadınlar bayram namazı kılar mı?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.