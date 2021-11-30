  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Tekirdağ 1 Aralık okullar tatil mi? Yarın Tekirdağ’da okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Tekirdağ 1 Aralık okullar tatil mi? Yarın Tekirdağ’da okullar tatil olacak mı?

Yarın 1 Aralık Tekirdağ okullar var mı? Tekirdağ’da şiddetli fırtına sebebiyle 30 Kasım’da okullara bir gün ara verildi. Öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Tekirdağ 1 Aralık okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:24:00 -
Tekirdağ 1 Aralık okullar tatil mi? Yarın Tekirdağ’da okullar tatil olacak mı?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Pek çok ilde 30 Kasım Salı günü okullara bir gün ara verildi. Bu sebeple 1 Aralık’ta da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Yarın okul var mı?

Tekirdağ 1 Aralık okullar tatil mi?  Yarın Tekirdağ’da okullar tatil olacak mı?

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

Tekirdağ’da rüzgarın şiddetinin bu gece azalması bekleniyor. 1 Aralık’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar!
Siyaset

DEVA Partili isim ile ilgili bomba iddialar! "Bu paraları sana neden verdiler"

Siyasi ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Özel Kuv..
Süt fiyatına yüzde 47 zam!
Ekonomi

Süt fiyatına yüzde 47 zam!

Ulusal Süt Konseyi, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatını yüzde 46.8 artırarak 4 lira 70 kuruşa yükseltti. Karar 8 Aralı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Faiz, enflasyon ve asgari ücret...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Faiz, enflasyon ve asgari ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin "Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı zannetmi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay