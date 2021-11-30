Türkiye’nin pek çok bölgesinde şiddetli lodos etkisini sürdürüyor. Pek çok ilde 30 Kasım Salı günü okullara bir gün ara verildi. Bu sebeple 1 Aralık’ta da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Yarın okul var mı?

Tekirdağ 1 Aralık okullar tatil mi? Yarın Tekirdağ’da okullar tatil olacak mı?

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

Tekirdağ’da rüzgarın şiddetinin bu gece azalması bekleniyor. 1 Aralık’ta okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi.