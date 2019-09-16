Tekin’den yine ilginç kehanet

Gürsel Tekin, 2009 yerel seçimleri öncesinde “İstanbul’da AK Parti ile CHP arasında 1 puan fark var” demiş, ancak AK Parti yüzde 44.2, CHP yüzde 37 oy almıştı. Aynı Tekin, 12 Haziran 2011 genel seçimleri için de “Yüzde 40 ve üstü oy alırız” tahmininde bulunmuş, ama CHP yüzde 26’da kalmıştı.

İşte bu eleman, şimdi de AK Parti’nin artık seçim kazanma şansının olmadığını ileri sürüyor. Böylesine basiretli(!) bir adam bunu diyorsa, bir bildiği vardır herhalde değil mi?

(Akit Arşiv)