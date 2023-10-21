Tekin: Ben artık bu düzenden gerçekten bıktım

Bakan Tekin, Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen “Eğitim ve Gençlik” temalı, “Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu”nda yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri İsrail’in Filistin’e yaptığı zulümlerin rutin aralıklarla gündeme geldiğini söyledi.

Metinleri tartışmaya açalım

Uluslararası kuruluşların zulme karşı kayıtsız tutumlarını eleştiren Tekin, şöyle konuştu: “Bizim rahatsız olduğumuz, bize uymuyor dediğimiz, bizi huzursuz eden her ne varsa bir şekilde uluslararası insan hakları metinlerinde karşılıklarını buluyorlar, bize getiriyorlar. Biz de her seferinde mağdur oluyoruz. Şimdi dünya barışını, dünya milletlerinin haklarını korumakla mükellef kuruluşlar, muhtemelen tüm bu saldırılar bitip, İsrail amaçladığı hedeflere ulaştıktan sonra çıkacaklar ve kendilerini bu bahsettiğimiz metinlerden referanslarla İsrail’in saldırılarını meşru, İsrail’in kazanımlarını makul ve mantıklı olarak bulacaklar, bize de açıklayacaklar. Ben artık bu düzenden gerçekten bıktım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ‘dünya 5’ten büyüktür’ mottosunu çok farklı ve değerli bir ifade olarak buluyorum. Gelin hep beraber dünyada insan hakları metinlerini tartışmaya açalım, yoksa sürekli her defasında önümüze bunlar getirilecek.”

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, Necip Fazıl’ın sadece Türk edebiyatının bir şair ve yazarı olmadığını, aynı zamanda Türk düşüncesinin, Türkiye’deki entelektüel zeminin, Müslüman düşüncesinin de son derece en önemli fikir adamlarından birisi olduğunu dile getirdi.