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Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

Tekfen Vakfı'nın, kuruluşunun 20'nci yıl dönümünde başlattığı Müzik Bursu'nun kazananları belli oldu

05 Temmuz 2019 Cuma 12:43
Tekfen Vakfı Müzik Bursu sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Tekfen Vakfı'nın, kuruluşunun 20'nci yıl dönümünde başlattığı Müzik Bursu'nun kazananları belli oldu.

Tekfen Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, başta Tekfen Filarmoni olmak üzere,Türkiye'deki orkestralar için uluslararası düzeyde yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla, lisans eğitimini yurt dışında klasik batı müziği çalgısı dalında yapacak öğrencilere sağlanacak bursa elliye yakın öğrenci başvurdu.

Açıklamada, Tekfen Vakfı'nın, kuruluşunun 20'nci yıl dönümünde başlattığı Müzik Bursu'nun kazananlarının belli olduğu bildirildi.

Başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 öğrenci 2'nci tura kalmaya hak kazandı. Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov'un başkanlığındaki jüri, 6 kriter bazında yaptığı değerlendirme sonucunda burs alacak iki öğrenciyi belirledi.

Lise eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayıp, eğitimine Berlin'deki Barenboim-Said Akademie'de devam etme hakkını kazanan Yunus Altıkanat (viyolonsel) ve lise eğitimini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nde tamamlayıp eğitimine Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin'de devam edecek Seyfi Can Dağlar (fagot) Tekfen Vakfı Müzik Bursu'nun sahipleri oldu.


- "Yurt dışında lisans eğitimi görecek öğrenci sayısını 8'e çıkartacağız"


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dori Kiss Kalafat, Tekfen Filarmoni gibi bir sanat kurumunu bünyesinde yaşatan Tekfen Vakfı'nın, aynı zamanda her yıl 550 lise ve üniversite öğrencisine verdiği bursla uzun yıllardır eğitime katkı sağladığını anımsattı.

Kalafat, şunları kaydetti:

"Genç, başarılı müzisyenlerin eğitimine destek vererek, Vakfın iki temel konusu olan eğitim ile sanatı bu Müzik Bursu'nda birleştirmiş olduk. Önümüzdeki yıllarda ikişer öğreniciyi programa dahil ederek, Tekfen Vakfı Müzik Bursuyla yurt dışında lisans eğitimi görecek öğrenci sayısını 8'e çıkartacağız. Bursiyerelerimiz, okul takvimleri müsaade ettikçe, stajyer müzisyen olarak Tekfen Filarmoni'de tecrübe de kazanabilecekler."

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:43
  1. Müzik Bursu
  2. Tekfen Vakfı

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