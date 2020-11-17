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Spor Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvaları başladı
Spor

Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvaları başladı

Antalya'da düzenlenen Alanya Open ve Haydarpasha Palece Open turnuvalarına 28 ülkeden 65 sporcu katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:10:43 -
Tekerlekli sandalye uluslararası tenis turnuvaları başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tekerlekli sandalye teniste düzenlenen Alanya Open ve Haydarpasha Palece Open turnuvaları başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen iki uluslararası turnuvaya 28 ülkeden 65 sporcu katılıyor.

Paralimpik oyunlarına puan veren turnuvalarda Türkiye'den 8'i erkek 3'ü kadın 11 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başladığını belirtti.

Türkiye'nin salgın sürecinde aldığı tedbirler sayesinde iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hak kazandıklarını vurgulayan Yurdagül, arka arkaya düzenlenen Alanya Open ve Haydarpasha Palece Open turnuvalarında erkek, kadın ve junior kategorilerinde 28 ülkeden katılım olduğunu vurguladı.


- "Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık"


Her iki turnuvada da 3'er bin avro para ödülü dağıtılacağına dikkati çeken Yurdagül, şunları kaydetti:

"Turnuvanın tüm giderleri sponsorlar tarafından karşılanıyor. Pandemi sürecinden sonra en yüksek ülke katılımlı uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Özellikle sporcular ülkelerinden çıkarken ve ülkemize girişlerinde PCR testlerine tabi tutuldular. Kullandıkları ekipmanlar ve sahalar günde 2-3 kere dezenfekte ediliyor. Tüm sporcular maske kullanırken, otelin her köşesinde dezenfektan bulunuyor."

Milli takım sporcularından turnuvalarda derece beklediklerini anlatan Yurdagül, buradan alınacak puanlarla sporcuların paralimpik oyunlarına gitmeye bir adım daha yaklaşacağına işaret etti.

Yurdagül, 2021'de de Serik Belediyesinin desteğiyle Serik Open turnuvasını düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

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