Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi
Maçların, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 17 Ekim, 1, 2 ve 3. ligin ekim ayı sonunda, Oturarak Voleybol Süper Lig'de ise kasım ayı sonunda başlatılması planlandı
ANKARA (AA) - Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinde 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, başkan vekili İlhami Kılınçkaya, genel sekreter Erhan Durukan, tekerlekli sandalye basketbol branş sorumlusu Önder Yurdagül, teknik kurul başkanı Emin Bayramlar ve üye Bahri Gürpınar, Tekerlekli Basketbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın ile Oturarak Voleybol Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Çetin Ok, Oturarak Voleybol Milli Takım Başantrenörü Yusuf Kenan Kök ve federasyon yetkilileri katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internet üzerinden canlı yayımlandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'in 17 Ekim, 1, 2 ve 3. ligin ekim ayı sonunda başlatılması planlanan yeni sezonda takımlar, çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek.
Kasım ayı sonunda başlatılması planlanan ve ilk kez bölgesel deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak Oturarak Voleybol Süper Ligi'de ise 3 grupta 16 kulüp yarışacak.
Tekerlekli sandalye basketbol ve oturarak voleybol liglerinin yeni sezonda ilk hafta karşılaşmaları şöyle:
- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig:
İstanbul Bağcılar Engelliler - Yalova Ortopedikler
İzmir BBGSK - İskenderun Engelliler
Güçlü Eller Engelliler-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası Engelliler
BJK HD Sigorta - Galatasaray
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor
1907 Fenerbahçe - KKTC TS Basketbol
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Gazişehir Gaziantep
Ordu Büyükşehir Belediyespor - TSK Rehabilitasyon Merkezi
1. Lig:
İzmir Bornova Barışgücü - Konya Engelliler
Medikalpark Samsun Engelli Gücü - Tuzla Belediyesi Engelliler
68 Aksaray Belediyespor - Çanakkale Boğazgücü
Bursa Bedensel Engelliler - Batman Engelliler
Kocaeli Başiskele Engelliler - Antalya Asat Gençlik
Engelsiz Gaziantep - Fuzulev 1453 Engelliler
2. Lig:
İzmir Karşıyaka Engelliler - Hatay Gençlik
Van Bedensel Engelliler - Gümüşhacıköy Hayat Engelliler
Amed Sportif Faaliyetler - Küçükçekmece Dostluk Engelliler
Adana Engelliler - Karabük Demir Kartal
Düziçi Engelliler - Hakkari Sümbül Engelliler
Muş Bedensel Engelliler - Malatya Büyükşehir Belediyespor
3. Lig:
A Grubu:
Lotus Engelliler - İstanbul Engelli Sporları
İzmir Rehabilitasyon - Aydın Genç Efeler
Bucalı Engelliler - Pamukkale Belediyespor
Yeşil Gönen Bedensel Engelliler - Bay
B Grubu:
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler - Samsun Belediyesi Bedensel Engelliler
Samsun Çarşamba - Akdeniz Belediyespor
Zile Engelli Gençlik - Niğde Bedensel Engelliler
Sorgun Engelliler - Bay
C Grubu:
Adana Martı - Diyarbakır Ortopedik Engelliler
Şanlıurfa Bedensel Engelliler - Mardin Kızıltepe Birliği
Şanlıurfa Siverek Engelliler - Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü
Osmaniye 7 Ocak - BAY
- Oturarak Voleybol Süper Lig:
A Grubu:
Bolu Gençlik Merkezi - Ankara Mahir Başer Ortaokulu
Karabük Gençlik ve Spor kulübü - Karadeniz Ereğli Büyükşehir Belediyespor
Alaplı Anadolu Engelliler - Bay
B Grubu:
Karaman Belediyespor - Fethiye Gençlik ve Spor Kulübü
Karaman İl Özel İdaresi - Konya Engelliler
Karaman Gençlik ve Spor Kulübü - Bay
C Grubu:
Gaziantep Bedensel Engelliler - Diyarbakır Ortopedik Engelliler
Adana Ceyhan Gençlik - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor
Adana Ayyıldız - Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü