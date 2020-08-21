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Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de müsabakalar ekimde başlıyor
Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de müsabakalar ekimde başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:52:33 -
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de müsabakalar ekimde başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci dikkate alınarak, 2020-2021 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ve 2. Lig müsabakalarının ekim, 1. ve 3. Lig müsabakalarının ise kasımda başlatılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte 4 Ağustos tarihinden itibaren antrenmanlara başlama kararı verilmişti.

Salgın ile mücadelede gelinen son aşamalar dikkate alınarak, federasyonun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 2020-2021 sezonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig ve 2. Lig müsabakaları ekim, 1. ve 3. Lig müsabakaları ise kasım ayında başlatılacak.

İlgili kulüplerin sezon öncesi antrenmanlarına federasyonun internet sitesinde yer alan antrenman talimatı doğrultusunda gerekli önlemleri alarak başlamaları istendi.

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