Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası - Milli takım, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti. Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki dördüncü müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Milli takım, ilk yarısını 29-26 önde tamamladığı müsabakada Hollanda'yı 61-53 mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. 21 sayıyla oynayan Özgür Gürbulak, maçın en skorer ismi oldu. Türkiye, grubun son maçında yarın TSİ 19.30’da İspanya ile karşılaşacak.



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