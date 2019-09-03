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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Milli takım, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti

03 Eylül 2019 Salı 20:24
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda'yı 61-53 mağlup etti.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki dördüncü müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, ilk yarısını 29-26 önde tamamladığı müsabakada Hollanda'yı 61-53 mağlup ederek grupta 4'te 4 yaptı. 21 sayıyla oynayan Özgür Gürbulak, maçın en skorer ismi oldu.

Türkiye, grubun son maçında yarın TSİ 19.30’da İspanya ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:24
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Hollanda
  3. Özgür Gürbulak
  4. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı
  5. türkiye

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