Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası Milli takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 63-52 mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 63-52 yendi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada, milliler gruptaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Milli takım, ilk yarısını 32-28 önde tamamladığı müsabakada Rusya'yı 63-52 mağlup etti ve şampiyonaya galibiyetle başladı. 20 sayıyla oynayan Cem Gezinci, maçın en skorer ismi oldu. Türkiye, ikinci maçında yarın TSİ 15.30'da İsrail ile karşılaşacak.

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