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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası

- Hazırlıklarını tamamlayan milli takım, yarın şampiyonanın yapılacağı Polonya'ya gidecek

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Polonya'da yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki son kamp çalışmalarını tamamlayan milliler yarın organizasyonun düzenleneceği Polonya'ya gidecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa, Rusya ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya mücadele edecek. Organizasyonu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, Tokyo vizesi alacak.

Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.

Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı TSİ şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

17.15 Türkiye-Rusya

1 Eylül Pazar:

15.30 İsrail-Türkiye

2 Eylül Pazartesi:

17.15 Fransa-Türkiye

3 Eylül Salı:

17.45 Türkiye-Hollanda

4 Eylül Çarşamba:

19.30 Türkiye-İspanya


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:15
  1. Avrupa Şampiyonası
  2. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı
  3. türkiye

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