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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası

- Milli takım, şampiyona öncesi ev sahibi Polonya ile ikili kamp yapacak

09 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası


ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ev sahibi Polonya ile ikili kamp gerçekleştirecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya'nin Walbrzych kentinde düzenlenecek ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na direkt kota veren şampiyona öncesinde ev sahibi ekip ile Türkiye'de bugün kampa girecek.

İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda 12 Ağustos Pazartesi günü sona serecek kampta takımlar, birlikte yapacakları antrenmanların yanı sıra 3 hazırlık maçı oynayacak.

Başantrenör Ahmet Akın yönetimindeki milli takımda, şu sporcular bulunuyor:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:42
  1. Avrupa Şampiyonası
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