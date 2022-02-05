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Gündem Teker teker değil! 10’ar 10’ar gidiyorlar
Gündem

Teker teker değil! 10’ar 10’ar gidiyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 10:57:00 - 2022-02-05 11:12:29
Teker teker değil! 10’ar 10’ar gidiyorlar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. 

MSB, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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