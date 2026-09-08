Teker mıcır zemine denk geldi! Otomobil tarlaya savruldu
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki otomobil, sağ tekerinin mıcır zemine gelmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde karayolunda seyreden otomobilin kontrolden çıkması korku dolu anlara neden oldu.
Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar-İnönü-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D. idaresindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ tekerinin mıcır zemine denk gelmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Emiş D. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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