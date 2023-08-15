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Gündem Tekel bayisinde dehşeti yaşatanlarla ilgili yeni gelişme!
Gündem

Tekel bayisinde dehşeti yaşatanlarla ilgili yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 23:03:00 -
Tekel bayisinde dehşeti yaşatanlarla ilgili yeni gelişme!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tekel bayisinde tartıştıkları esnaflara, silahla ateş açıp darbeden ve içki şişesi fırlatan iki saldırgan tutuklandı.

Olay, Pazartesi sabaha karşı Şeyhsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre, markete gelen 3 şahıs, poşet dolusu alışveriş yaptı. Ödeme yapılmadığı gerekçesiyle iş yeri esnafı ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Sinirlenen şahıslardan K.P. esnaf O.G.'ye silahla ateş etti. Atılan şişe ve kutular nedeniyle kulağından yaralanan büfe sahibi O.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.G.'nin yanında bulunan 1 kişi de T.A.’nın tekme ve yumruklu saldırısına uğrayarak darp edildi.

Öte yandan yaralanan O.G. için ambulansı arayan komşu esnaf A.D.'nin kafasına T.A. tarafından içki şişesi vuruldu. Başında içki şişesi kırılması sonucu yaralanan A.D., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D.'nin başına dikiş atılarak tedavisi yapıldı.

Kovalamaca sonrası çatı katında yakalandılar

Olayın ardından K.P. ve T.A.’nın oturduğu ikamete polis tarafından baskın düzenlendi. Binanın çatı katına kadar süren kovalamaca 2 şüphelinin yakalanmasıyla son buldu. İfadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.P. ve T.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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