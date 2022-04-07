Tekden‘e seksen madalya!
“Lider şahsiyetler yetiştirme” gayesinde olan Tekden Eğitim Kurumları akademik başarılarını, Yetenek alanındaki başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. Çeşitli dallardaki yarışmaları kazanarak madalya alan Tekden Eğitim Kurumları öğrencilerine ödülleri Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden tarafından konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.
YENİ AKİT ANKARA
“Lider şahsiyetler yetiştirme” gayesinde olan Tekden Eğitim Kurumları akademik başarılarını, yetenek alanındaki başarılarla taçlandırmaya devam ediyor. Küçük Kızlar Futsal Takımı Kayseri İl birincisi, Küçük Erkekler Futsal Takımı Kayseri İl birincisi, Küçük Erkekler Yüzme Takımı Kayseri il birincisi, Akıl Oyunları Kayseri il birincisi, Karate Bölge yarışmasında üçüncülük ve Türkiye Finallerine katılım, Satranç 12 yaş ve 12 yaş altında Kayseri il birinciliği, Yüzme Modern Pentatlonda ferdi dereceler, Kırıkkale Bölge yüzme yarışmasında birinciliği kazanan öğrencilere ödülleri Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden tarafından konferans salonunda düzenlenen törenle takdim edildi.