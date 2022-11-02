Tekbirlerle geldi ama Siyonistleri semirtiyor!
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun skandalları bitmiyor. İmamoğlu, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan İBB bütçesine ait parayla Şalom gazetesi için tebrik ilanı yayınladı.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
İsmailağa Cemaati Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası taziye ilanı yayınlamayan, 500 metre mesafedeki cenazesine bile katılmayan CHP’nin beceriksiz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Siyonist İsrail’in Türkiye’deki sesi olan Şalom gazetesinin kuruluş yıldönümünü unutmadı.
Şalom’un 75. yılını kutlayan İmamoğlu, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralarla Siyonistlerin sözcülerini finanse etmeye kalktı. İmamoğlu, verdiği tam sayfa ilanda, “Türk Yahudi toplumunun gündemini hassasiyetle tutan, çok kültürlü hayatımızın değerli yayın kuruluşu Şalom Gazetesi’nin 75. yılını kutluyor, okuyucularını saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Skandal ilan, seçimden önce cami cami dolaşarak Müslümanların oyunu alan, tekbirlerle karşılanan İmamoğlu’nun gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.