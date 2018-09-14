Tekbir getirdik kurşun sıktılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi sonucu şehit düşenlerin yakınları ile saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

TEKBİR GETİRDİK, İSTİKLAL MARŞI OKUDUK

Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde bir grup vatandaşla darbecileri protesto ettikleri sırada üzerlerine açılan ateş sonucu yaralanan Cafer Akın, ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirdiklerini, bunun dışında askerleri tahrik edecek bir davranışta bulunmadıklarını anlattı. Akın, "Nizamiyeden ayrılmamızı istiyorlardı. Buna karşı biz de 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganını atmaya başladık. Bu esnada üzerimize ateş edildi. İstiklal Marşı okuyarak, tekbirler getirerek tepkimizi demokratik bir şekilde ortaya koyduk. Üzerimize yaylım ateşi yapılacak bir davranışta bulunmadık" dedi.

DAĞILIN YOKSA ÖĞLE VAKTİNE CENAZE NAMAZINIZ KILINIR

Müşteki Serkan Tuna, sabah ezanı okunduğu sırada bir askerin, "Gidin namazınızı kılın ve dağılın yoksa hepinizin öğle vaktine cenaze namazı kılınacak" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Tuna, "Sivillerin bulunduğu taraftan askerlerin olduğu bölgeye ateş eden olmadı, nizamiyeden bize ateş edildi. Yüzleri maskeliydi" dedi. Müşteki Seyfi Ali Kızılboğa ise, uçaklar havalandığı sürece nizamiyeden ayrılmayacaklarını kararlı bir şekilde ilettiklerini belirterek, "Askerler, bizim iyi niyetli çabalarımıza cevap vermiyordu, kaba ve sert davranıyorlardı. Nizamiye lojmanındaki herkes buradan ayrılmamak için kararlıydı. Orada kaldığımız süre boyunca taşkınlık yapmadan, askerleri tahrik edecek bir söylemde bulunmadan tepkimizi göstermeye çalıştık ancak tekbirlerimize kurşun sıkarak karşılık verdiler" şeklinde konuştu.

F-16'LARINI ÜZERİMİZE GÖNDERDİLER

Müşteki Arif Karagöz, Özel Harekat Başkanlığı'nda görevli polis memuru olduğunu, darbecilerin kontrolündeki F16'dan atılan bombalar sebebiyle yaralandığını belirtti. Karagöz, darbe girişiminde yer alan herkesten şikayetçi olduğunu ifade etti. 15 Temmuz gazisi Turgay Yaşar da özel harekat polisi olduğunu, darbe girişimine karşı mücadele etmek için Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'na gittiğini anlattı. Darbeye karşı direnmek için hazırlık yaptıkları sırada uçakların bombalı saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden Yaşar, "Bizim işimiz zaten hain ve terörist avlamak, devletim beni bunun için yetiştirdi. Darbe girişimi olmasaydı Şanlıurfa'ya PKK operasyonu için gidecektim ama o gün kısmetimize FETÖ çıktı. Bu hainler, karşımızda duramayacaklarını bildikleri için devletin F-16'larını üzerimize gönderdiler. Hainlik yapanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

KELİME-İ ŞEHADET GETİREREK BENİ VURAN KİŞİYİ KAYDETTİM

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada ilginç bir detay ortaya çıktı. Nizamiyedeki askerleri yüzleri seçilebilecek şekilde cep telefonuyla videoya çektiğini söyleyen müşteki Ensari Bülent Akgül, "Askerleri kayda aldım, yüzlerine zumladım. Bir rütbelinin nizamiyedeki askerleri yönlendirdiğini fark ettim. Yüzünü daha net çekebilmek için telefonun flaşını açtım. Bunun üzerine bu şahıs belindeki tabancayı çekerek bana ateş etti, sırtımdan vuruldum. Kelime-i şehadet getirerek kayıt yapmaya devam eden telefona, 'Beni vuran buradaki yetkili kişidir' dedim. Sonra beni vuran rütbeli yanıma gelerek, 'Sen video çekmeye devam et geri zekalı' diyerek telefonumu aldı. Beni vurduğu yetmiyormuş gibi bir de telefonumu gasbetti” dedi.