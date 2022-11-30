Tek yalanı doktorluk değilmiş! Sahte doktorun bu yaptıklarını şeytan duysa kaçar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlak veren sahte doktor Ayşe Özkiraz olayında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Sahte doktor Özkiraz'ın, aldatıldığını öğrenen astsubay sevgilisi tarafından ihbar edildiği ortaya çıktı. Ayşe Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını o dönem en yakın arkadaşı olan Burcu Saz tek tek anlattı. Anlatılanlar ağızları açık bıraktı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde ameliyatlara girip, dikiş atan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yalanını aldatılan astsubay sevgilisinin ortaya çıkardığı ve skandalın öyle patladığı ortaya çıktı. Sahte doktor Özkiraz'ın, nişanı son anda ertelediği Astsubay sevgilisini başka erkeklerle aldattığı ve bunu öğrenen Astsubay sevgilinin, ÖZkiraz'ı hastaneye ihbar ettiği belirlendi. Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz, Atv canlı yayınında anlattı. Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu."

Tek yalanı doktorluk değil!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı, ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.

Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi.

Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi Photoshoptu.!

Erkek arkadaşını 'abim' diye tanıttı

Abim, yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Sahte cerrah olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde."