Tek tek istifa ediyorlar! AK Parti açıklama yaptı

Partilerde teşkilat yöneticilerinin milletvekili adaylığı için gayrı resmi seçim takvimi işlemeye başladı. İl başkanlarının aday adaylığı konusunda nabzını yoklayan AK Parti’de, Genel Merkez’in onayı olmadan adaylık için istifa edilmemesi talimatı verilirken, onay verilen il başkanlarından bu ay sonuna kadar istifaların alınacağı belirtiliyor.

Cumhur İttifakı ortağı MHP’de ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin il başkanları toplantısında verdiği talimat uyarınca aday adaylığı için il başkanlarından peş peşe istifa açıklamaları gelmeye başladı. CHP’de ise il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri için belirlenen takvim uyarınca 5 Aralık’ta başlayan aday adaylığı için istifa süreci 26 Aralık’ta tamamlanacak. CHP’de milletvekilliği için 40-45 civarında il başkanının istifası bekleniyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP, örgütünden istifa edenlerin yerine Parti Örgütü, Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın bilgisi olmadan herhangi bir seçim ya da atama yapılmaması, boşlukların doldurulmamasını istedi. CHP adaylık nedeniyle boşalacak örgüt temsilcilerinin yerine tecrübeli, geçmişte seçim başarıları olan isimlerin yanı sıra, seçim sürecinin sert geçeceği öngörüsüyle genç ve dinamik isimleri de tercih edecek.

CHP, milletvekili olmak isteyen belediye başkanları için ise YSK’nın belirleyeceği takvim çerçevesinde kamu görevlileri için ilan edilecek resmi seçim takvimini uygulayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının milletvekili adaylığı için istifalarına sıcak bakmadığı belirtilirken, bu konuda istisnalar olabileceği ifade ediliyor.

MHP il başkanları

MHP il başkanlarından da aday adaylığı için istifa açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için şu ana kadar partideki görevlerinden istifa ettiklerini duyuran isimler arasında yer aldılar.

İl Başkanlığı görevini bırakan MHP’li isimler, istifalarını “Devlet Bahçeli Beyefendi’nin İl Başkanları Toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğü’nün 94. maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım” açıklamalarıyla duyurdular.