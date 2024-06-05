Tek tek açıklandı! İşte temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranları

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını açıkladı. Mayıs ayı enflasyon oranının belirlenmesiyle 5 aylık oranların netleştiğini belirten Erdem, emeklilerin ve memurların maaşlarının artacağını yazdı. Hükümetin refah payı uygulamalarına dikkat çeken Erdem, milyonları ilgilendiren yazısında şunları kaydetti:

"Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili rakamlar netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Kesin emekli maaşı ve memur zammı için 1 veri kaldı. 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Yıllık enflasyondaki yükseliş ise geçtiğimiz yıl enerji faturalarının silinmesiyle birlikte sıfır çıkması sebebiyle baz etkisiyle yılın en yüksek noktasına gelmiş oldu. Bundan sonra özellikle yaz aylarında 2 puanlık bir düşüş bekleniyor. Açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklileri yakından ilgilendiren 5 aylık oranı da ortaya çıkardı. Buna göre 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Yüzde 22.72 olan 5 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon artışını ifade ediyor. Böylece Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 22.72 oranındaki enflasyon artışı kesinleşti. 5 aylık enflasyon oranı memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamına geliyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6.71 olarak hesaplandı. Buradan yola çıkarak memurlar ve memur emeklilerinin 5 aylık artış oranı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17.38 oldu. Yüzde 22.72'lik enflasyon verisine Haziran

enflasyon eklenecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketindeki beklentilere göre Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 25.8 civarında çıkacak. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yüzde 25.8, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak.

REFAH PAYI NE KADAR OLUR?

Hükümetin bir süredir uyguladığı refah payının Temmuz ayında da eklenmesi bekleniyor. Bu konuda şimdiye kadar yapılan refah payı artışları 10-15 civarında gerçekleşti. Aynı oranlar uygulandığında SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı yüzde 35-40, memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 30-35 civarına ulaşacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerinin lehine oluşan zam farkı bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ortaya çıkacak. Ocak ayında hükümet aldığı karar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yükselterek her iki kesiminde artışını yüzde 49.25'de eşitlemişti. Burada da yapılacak bir eşitleme ile hem SSK ve Bağkur emeklileri hem de memurlar ile memur emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 35-40 bandında zam alabilecek.

TABAN MAAŞA İKİ FORMÜL

MAAŞ artışlarının dışında Ocak'ta 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılan taban maaşlar için de Temmuz'da artış beklentisi yükseldi. Burada ise iki formül öne çıkıyor. Taban maaş eğer 6 aylık enflasyon kadar artarsa rakam 12.500 TL'ye refah payı ile birlikte yapılması beklenen artış kadar yükseltilirse 13.500-14.000 TL bandına çıkmış olacak. Burada kök aylıklarla ilgili bir düzenleme beklentisi de bulunuyor. Taban maaş artmadığı takdirde bazı emeklilerin sıfır zam alma riski bulunuyor. Bu yüzden kök aylıklarda da bir düzenleme yapılabilir.

ÜCRET HESAPLAMALARI

- 4 Aylık enflasyon: Yüzde 18.72

- 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72

-4 aylık memur-emekli enflasyon farkı: 3.23

-5 aylık memur-emekli enflasyon farkı: 6.71

- SSK-Bağkur emeklisi 4 aylık enflasyon artışı: Yüzde 18.72

- SSK_Bağkur emeklisi 5 aylık enflasyon artışı : Yüzde 22.72

- Memur-memur emeklisi 4 aylık zam: Yüzde 13.56

- Memur -memur emeklisi 5 aylık zam: Yüzde 17.38

- En düşük memur emekli maaşı 4 aylık: 14.742 TL

- En düşük memur emeklisi maaşı 5 aylık: 17.304 TL"