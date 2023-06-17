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Tek tek açıklandı! 24 saat su yok! Kovaları şimdiden doldurun

Yeniakit Publisher
2023-06-17 22:28:00 -
Tek tek açıklandı! 24 saat su yok! Kovaları şimdiden doldurun

İstanbul'da planlı su kesintileri var. 19 Haziran Pazartesi günü 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Haziran 2023 su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.

İstanbul'da planlı su kesintileri var. 19 Haziran Pazartesi günü 6 ilçede sular kesilecek. İSKİ 19 Haziran 2023 su kesintisi uygulanacak olan ilçeleri ve mahalleleri açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece'ye 19 Haziran Pazartesi 06.00-20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.İSKİ su alamayacak bölgeleri şöyle sıraladı:

Esenyurt

Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başakşehir

Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

Arnavutköy

Arnavutköy'de Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

Çatalca

Çatalca'da Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

Avcılar

Avcılar'da Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

Büyükçekmece

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi

 

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İstanbul da su yok ama Ekrem Beyin suya yüklüce zammı var Hani suya hiç zam yapmayacağım demiştin Ekrem Gene yalan mı söyledin.
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