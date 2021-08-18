Tek sorumlu müteahhit mi? Selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mehmet Özkan'ın 3 yıl önce yaptığı Ölçer Apartmanı yıkılırken (solda), yanında 10 yıl önce yaptığı bina hasar görmemişti. Onun yanında bulunan inşaat halindeki binayı da Özkan yapıyor.

Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi. Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.

Tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.