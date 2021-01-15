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Gündem “Tek rakibim havayolları” sözü gerçek oluyor
Gündem

“Tek rakibim havayolları” sözü gerçek oluyor

Çin, saatte 620 km hız yapacak olan yeni manyetik raylı trenini tüm dünyaya tanıttı. Yolcu uçaklarının hızı 700 km olduğu düşünülürse manyetik tren resmen uçakla yarışacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:53:00 -
“Tek rakibim havayolları” sözü gerçek oluyor

Çin'de, saatte yaklaşık 620 km hıza çıkabilecek olan süper hızlı manyetik raylı trenin tanıtımı gerçekleştirildi.

Çin’in saatte yaklaşık 620 kilometre hıza çıkacak olan süper hızlı manyetik raylı treninin prototipi, ülkenin Çengdu kentinde tanıtıldı.

China Daily’den aktardığı habere göre, tasarımı ve üretimi tamamen Çin’e ait olan trende, tamamen karbon fiberden oluşan hafif gövde kaplaması, düşük dirençli lokomotif tasarımı ve süper iletkenli mıknatıs teknolojisi ile aşırı yük kapasitesi bulunuyor.

Hız rekoru kırması hedefleniyor

Son teknoloji ile donatılan trenin, ulaşması beklenen saatte 620 kilometrelik hız ile atmosferik ortamda gerçekleşen kara taşımacılığında yeni bir hız rekoru kırması hedefleniyor.

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UÇAK ÜRETİCİLERİ

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