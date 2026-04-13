Tek pasaport devri bitti: 1 Mayıs’tan sonra hatlar kapanacak

BTK, çift IMEI kullanımına son veriyor. Tek pasaportla birden fazla telefonu kaydedenlere 1 Mayıs’a kadar süre tanındı; uygulamaya uymayanlar yüksek ücretle karşı karşıya kalacak.

Telefonun kimlik numarası IMEI'de hile yapanlar için BTK devreye girdi. Yurt dışından telefon alıp tek kayıt ücretiyle iki cihaz açtıranlar artık bu uygulamayı yapamayacaklar.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından paylaşılan bilgilere göre, çift IMEI yöntemiyle usulsüz şekilde kaydedilen cihazlara tanınan süre 1 Mayıs itibarıyla sona erecek.

SON GÜN 1 MAYIS 2026

Düzenleme kapsamında, aynı pasaport üzerine birden fazla cihaz kaydedilerek kullanım süresinin uzatılması uygulamasına son veriliyor. Özellikle çift SIM ve e-SIM üzerinden yapılan bu tür işlemler artık geçerli sayılmayacak. Belirlenen 120 günlük süre içinde yasal kayıt işlemlerini tamamlamayan kullanıcıların cihazları, 1 Mayıs’tan sonra iletişime kapatılacak.

HARÇ TUTARI 54 BİN 358 TL

Kayıt işlemi için ödenmesi gereken harç tutarı ise 54 bin 258 TL olarak uygulanıyor. Bu bedelin yatırılmaması halinde cihazların şebeke erişimi tamamen kesilecek. Düzenlemenin temel amacı, yurt dışı cihazlar üzerinden oluşan vergi kaybının önüne geçmek olarak açıklanıyor.

Yetkililer, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yaparak cihazlarının kayıt durumunu kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

