ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez!

Keçiören’i Ankara’ya bağlayan ana arter üzerinde aylardır devam eden ve herkesi isyan ettiren onarım çalışmasına ilişkin soru önergesi veren ABB AK Parti Grup Sözcüsü Av. Fatih Ünal’a verilen cevap, ABB’deki başıboşluğu ve pejmürdeliği açıkça ispatladı.

ABB “7 GÜN ÇALIŞMA VAR” DEDİ AMA…

ABB’den gelen cevapta, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla cadde üzerindeki çalışmaların “haftanın 7 günü devam ettiği” bildirildi. Ancak Fatih Ünal, 12 Nisan 2026 tarihinde Selçuklu Caddesi’nde çalışma yapılan bölgeden geçerken çektiği videoda tüm iş makinelerinin park halinde durduğu ve hiçbir çalışanın bulunmadığı açıkça görüldü.

“ABB’NİN MUMU YATSIYA KADAR BİLE YANMADI”

Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Av. Fatih Ünal, “Verdiğimiz soru önergesine 7 Nisan'da cevap veren Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Selçuklu Caddesi çalışması ile ilgili, ‘Haftanın 7 günü çalışma yapılıyor’ beyanının 12 Nisan Pazar günü çekilen video ile doğru olmadığı orta çıktı... ABB’nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı” diye tepkisini dile getirdi.