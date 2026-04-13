Dolar hakimiyetine son verecek yeni adım! Japonya İran’dan aldığı petrolün ödemesini Çin Yuanı ile yapacak!

ABD’nin Hürmüz Boğazı’na donanma konvoyu gönderme talebini reddeden Japonya, İran'dan Hürmüz Boğazı üzerinden petrol satın almaya ve ödemesini Çin Yuanı'nda yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

JAPONYA DOLARIN DÜNYADAKİ FİNANSAL SİSTEMİNİ SARSTI

Uluslararası gözlemciler daha önce de Rusya’dan aldığı petrolün ödemesini Çin Yuanı üzerinden yapmaya başlayan Japonya'nın bu adımının, Amerika için doğrudan büyük bir darbe niteliğinde olduğuna dikkat çekiyorlar. Japonya, Körfez'e deniz filosu gönderme talebini reddederek Trump’ı hayal kırıklığına uğratmıştı. ABD’nin Uzakdoğu’daki en büyük müttefiki olan Tokyo yönetimi, şimdi de İran petrolü satın almayı ve ödemesini Çin Yuanı'nda yapmaya razı olarak, hem Amerika'nın politikasını hem de doların dünyadaki finansal sistemini sert bir şekilde sarstı.