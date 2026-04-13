Karısını öldüren belediye başkanı yakalandı!
İsviçre’nin Zürih kantonuna bağlı küçük bir kasabada yaşanan olay ülke gündemine oturdu. Belediye başkanı Markus Steiner, eşi Anna Steiner’i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre olay, gece saatlerinde çiftin evinde meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, Anna Steiner’i ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden kadının ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.
Kısa sürede şüpheli olarak belirlenen belediye başkanı Markus Steiner, olay yerinde gözaltına alındı. İlk bulgular, olayın aile içi tartışma sonrası yaşandığı yönünde.
Savcılık, cinayetin “kasten öldürme” kapsamında değerlendirildiğini ve soruşturmanın derinleştirildiğini açıkladı. Steiner’in ifadesinin alınmaya devam ettiği, olayın arka planına ilişkin detayların ise önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.
İsviçre’de son yıllarda aile içi şiddet vakalarının zaman zaman gündeme geldiği bilinirken, benzer olaylar kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.