Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket

Haaretz gazetesinin haberine göre, Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda ilan edilen iki haftalık geçici ateşkesin ardından 9-10 Nisan'da İsrail genelinde bir anket yaptı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 61'i İran ile yapılan geçici ateşkese karşı çıkarken, yüzde 73'ü İsrail'in bir yıl içinde İran'a yönelik saldırılarına yeniden başlaması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 76'sı, Tahran ile yürütülen müzakerelerin "İran'ın balistik füze sisteminin ortadan kaldırılması, nükleer silah programının sona erdirilmesi ve mevcut yönetimin değişmesi" gibi hedeflere ulaşmayı sağlamayacağına inanıyor.

Yüzde 69'luk bir kesim ise İran ile geçici ateşkese bakılmaksızın İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını sürdürmesi gerektiğini belirtiyor.

İKTİDAR İLE MUHALEFET SEÇMENLERİNİN YÜZDE 59’U AYNI GÖRÜŞTE

Ankete katılanlar arasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonuna oy verenlerin yüzde 71'i İran ile geçici ateşkese karşı olduğunu vurgularken, muhalefet seçmenlerinin yüzde 59'u da aynı görüşü paylaştı.

Ankete katılan koalisyon hükümeti seçmenlerinin sadece yüzde 20'si Tahran ile geçici ateşkesi desteklediğini söylerken, bu oran muhalefet seçmenlerinde yüzde 31 oldu.

Ankete görüş bildiren İsrailliler, İran'a yapılan bu son saldırıların neticelerinden, Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük saldırılara kıyasla daha az memnun. Bu ankette katılımcıların yüzde 37'si saldırıların başarılarından "çok veya son derece memnun" olduğunu ifade ederken, Haziran 2025'teki saldırılarla ilgili Temmuz 2025'te yapılan ankette söz konusu memnuniyet oranı yüzde 62 olarak gerçekleşmişti.

ABD OLMADAN BAŞARAMAYIZ

Terör devletinin bölge ülkelerine saldırıları konusunda da fikri sorulan koalisyon seçmenlerinin yüzde 44'ü diplomatik başarılardan, yüzde 55'i "askeri başarılardan" çok memnun olduğunu söyledi.

Ankete göre İsrailliler, saldırıların başında olduklarından daha şüpheci bir tutum sergiliyor.

Mevcut ankette, katılımcıların yüzde 41'i İran'ın balistik füze sisteminin saldırılarda ağır hasar gördüğünü düşünürken, yüzde 46'sı hafif hasar gördüğüne inanıyor. Ankete katılan İsrailliler ayrıca, ABD ile ters düştüklerinde İsrail'in dilediği gibi hareket edebileceği konusunda da güven duymuyor.

Katılımcıların sadece yüzde 35'i, ABD ile güvenlik politikası anlaşmazlıkları yaşandığında İsrail'in tamamen veya büyük ölçüde kendi isteğine göre hareket edebileceğine inanırken, yüzde 57,5'lik bir çoğunluk, bu tür durumlarda İsrail'in kendi başına hareket etme kabiliyetinin az olduğunu veya hiç olmadığını vurguladı.