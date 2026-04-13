Dünya Anket sonuçları ortaya çıktı: İran’da çamura saplanan Trump’a bir şok daha!
Dünya

Anket sonuçları ortaya çıktı: İran’da çamura saplanan Trump’a bir şok daha!

Anket sonuçları ortaya çıktı: İran'da çamura saplanan Trump'a bir şok daha!

ABD’de yapılan bir ankete göre, Başkan Donald Trump’ın İran politikasına kamuoyu desteği sınırlı kaldı. CBS News ve YouGov tarafından 8-10 Nisan’da 2 bin 387 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 36’sı Trump’ın İran politikasını onaylarken, yüzde 64’ü ise desteklemediğini ifade etti.

ABD’de yapılan bir ankete göre, Başkan Donald Trump’ın İran politikasına kamuoyu desteği sınırlı kaldı. CBS News ve YouGov tarafından 8-10 Nisan’da 2 bin 387 yetişkinle gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 36’sı Trump’ın İran politikasını onaylarken, yüzde 64’ü ise desteklemediğini ifade etti.

Ankete katılanların büyük bölümü ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin olumsuz duygular hissettiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 68'i kendisini "endişeli", yüzde 57'si "stresli" ve yüzde 54'ü "öfkeli" olarak tanımladı. Buna karşılık "güvende" ve "süreçten emin" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32'de kaldı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 87'si ABD'nin önceliğinin, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol tedarikinin sağlanması olması gerektiğini belirtirken, yüzde 76'sı İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulmasını önemli gördüğünü vurguladı.

 

Buna karşın ankette, ABD'nin bu hedeflere henüz ulaşamadığı yönündeki görüşlerin öne çıktığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 57'si Hürmüz Boğazı ve petrol erişiminin sağlanmadığını, yüzde 49'u ise İran'ın nükleer programlarının durdurulamadığını düşündüğünü belirtti.

Çatışmanın genel seyri hakkında ise katılımcıların yüzde 59'u ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik sürecin Washington açısından "kötü veya biraz kötü" ilerlediği görüşünü paylaştı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın İran'a ilişkin net bir planı olmadığını düşünürken, yüzde 66'sı yönetimin hedeflerini kamuoyuyla açık ve şeffaf şekilde paylaşmadığını ifade etti.

Trump'ın sosyal medyada paylaştığı "İran'la bir anlaşmaya varılmaması halinde bir medeniyetin yok olacağı" ifadesine yönelik değerlendirmelerde ise katılımcıların yüzde 59'u bu açıklamaya katılmadığını belirtirken yüzde 19'u katıldığını aktardı.

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek
Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek

Gündem

Trump'tan Hürmüz Boğazı çıkışı: ABD Donanması gemilere müdahale edecek

Trump, Papa'ya saldırdı!
Trump, Papa'ya saldırdı!

Dünya

Trump, Papa'ya saldırdı!

Çin’den Trump’ın "Hürmüz’ü açalım" çağrısına aşağılayıcı cevap! "Hürmüz bizim için açık"
Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık”

Dünya

Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık”

