Sokak ortasında vahşice katledilmişti: 16 yaşındaki Atlas’ın katili için hesap vakti
İstanbul Güngören’de, henüz hayatının baharında olan 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bir kafede canice bıçaklayarak hayattan koparan E.Ç. hakkındaki iddianame kabul edildi. Elinde bıçakla dehşet saçan, çevresindekileri ‘Sizi delik deşik ederim’ diyerek tehdit eden çocuk yaştaki katil zanlısı için ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘zincirleme silahla tehdit’ suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor. Sokak ortasında işlenen bu kan donduran cinayetin hesabı, 9 Haziran’da Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde sorulacak.