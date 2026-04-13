Kardiyoloji  doktoru isim tek tek anlattı: Lezzetli diye yeniyor ama kalbi çürütüyor!
O ilimizde kar ve tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı
IHA Giriş Tarihi:

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki kara yolunda mahsur kalan 10 araçtaki 50 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

kurtarıldı. Muş’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Muş’un Hasköy ile Bitlis’in Mutki ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda 10 araç yolda kaldı. Olay, Hasköy-Mutki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlardaki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışma sonucu yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağladı. Yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte araçlardaki vatandaşlar güvenli şekilde yollarına devam etti.

Karayolları 113. Şube Şefliğinde greyder operatörü Ahmet Karagüzel, "Şu anda Muş Hasköy ile Bitlis Mutki yolunun 6. kilometresinde yoğun karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor. Karayolları ekipleri olarak yollarımızı açık tutmak ve trafiğin aksamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yolda mahsur kalan yaklaşık 10 araç vardı. Hemen müdahale edip yolumuzu trafiğe açarak araçların güvenli şekilde ilerlemesini sağladık" dedi.

Yolda mahsur kalanlardan Mutki İkizler Köyü Muhtarı Mutlu Çakır ise "İkizler köyünden Muş’a doğru yola çıktık. Nisan ayının ortasında olmamıza rağmen bölgede hâlâ kar yağışı etkisini sürdürüyor. Buna rağmen ekiplerimiz yolları sürekli açık tutuyor. Her gün düzenli olarak çalışmalar yapılarak herhangi bir aksaklık yaşanmadan ulaşım sağlanıyor. Bu hizmetlerden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Görüyorsunuz, doğa şartları ne kadar zor olsa da yollarımız açık tutuluyor. Bu da devletimizin vatandaşına verdiği değerin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!
Dünya

Siyonist Orban'ın 16 Yıllık İktidarı Sona Erdi!

Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti. Seçimi kaybeden Orban siyoniz..
CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu
Gündem

CHP’li başkanlar boşuna 3’er 4’er metres yapmamış! Hunharca mesir macunu dağıttıkları görüntüler yeniden gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yılında Manisa'da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile beraber hunharca mesir macunu dağıttığı gör..
Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar
Dünya

Çölü buğday tarlasına çevirdiler: Hasat rekoru kırdılar

Taklamakan Çölü’nü verimli topraklara çeviren Çinliler devrim niteliğindeki gelişmeyi dünyayla paylaştı. 400 hektarlık alanda rekolte rekoru..
Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!
Gündem

Bağdat'ta yeni dönem başladı! Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı sarayda düzenlenen törenle koltuğu devraldı!

Irak siyasetinde haftalardır süren heyecanlı bekleyiş yerini resmi devir teslim törenine bıraktı. Başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Saray..
Trump, Papa'ya saldırdı!
Dünya

Trump, Papa'ya saldırdı!

Donald Trump, İran Savaşı’na ilişkin açıklamaları nedeniyle Papa 14. Leo’yu hedef aldı. Trump, “İran’ın nükleer silaha sahip olmasıyla sorun..
Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu
Gündem

Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu

İstanbul’da sahte faturalarla lüks araçların değerini düşük göstererek devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan ünlü galerici, Ticaret..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23