Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Kuru yemişlerin kilo yaptığı her daim duyduğumuz ve bizim de dikkat ettiğimiz noktalardan biridir.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Kuru yemişler, 7'den 70'e en sevilen atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Diyet yapanlara da kuru yemiş tüketiminin önerilmesi bu grubu daha da değerli hale getiriyor. Peki, kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? Diyetisyenler, kilo kontrolü sürecinde kuru yemişleri bir "kalori bombası" olarak değil, doğru kullanıldığında "metabolik bir anahtar" olarak görürler.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Ancak uzmanların bu konuda çok net kırmızı çizgileri ve tavsiyeleri bulunuyor. İşte detaylar…

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Kilolu bireyler için kuru yemiş tüketimi, "yasaklanması gereken bir gıda" olmaktan ziyade, doğru zamanda ve doğru miktarda kullanıldığında zayıflamaya yardımcı bir stratejiye dönüşebilir.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Kuru yemişler yüksek enerji yoğunluğuna sahip olsa da içerdikleri sağlıklı yağlar, protein ve lif sayesinde tokluk süresini uzatır. İşte kilo kontrolü sürecinde kuru yemiş tüketimi için en ideal zamanlar ve stratejiler...

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

1. EN İDEAL ZAMAN: İKİNDİ ÖĞÜNÜ (ARA ÖĞÜN) Kuru yemiş tüketimi için günün en verimli saati saat 15.00 ile 17.00 arasıdır.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Neden? Bu saatler, öğle yemeğinin etkisinin geçtiği ve akşam yemeğine daha çok vaktin olduğu "kritik acıkma" saatleridir.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Etkisi: Bu saatte tüketilen bir avuç kuru yemiş, kan şekerini dengeleyerek akşam yemeğinde kontrolsüzce yeme isteğinin (kurt gibi acıkmanın) önüne geçer.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

2. YEMEKLERDEN 30 DAKİKA ÖNCE Bazı araştırmalar, yemekten yaklaşık yarım saat önce tüketilen az miktarda kuru yemişin, mide tokluk hissini erken başlattığını göstermektedir. Strateji: Akşam yemeğine oturmadan önce 5-6 adet badem veya 2 tam ceviz yemek, ana öğünde daha küçük porsiyonlarla doymanıza yardımcı olabilir.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

3. SPOR ÖNCESİ ENERJİ DEPOSU Eğer kilo vermek için aktif spor yapıyorsanız, spordan 45 dakika önce kuru yemiş tüketebilirsiniz. Etkisi: İçindeki sağlıklı yağlar ve magnezyum, antrenman sırasında ihtiyaç duyduğunuz sürdürülebilir enerjiyi sağlar ve kas yorgunluğunu azaltır.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

3. SPOR ÖNCESİ ENERJİ DEPOSU Eğer kilo vermek için aktif spor yapıyorsanız, spordan 45 dakika önce kuru yemiş tüketebilirsiniz. Etkisi: İçindeki sağlıklı yağlar ve magnezyum, antrenman sırasında ihtiyaç duyduğunuz sürdürülebilir enerjiyi sağlar ve kas yorgunluğunu azaltır.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

KİLOLU KİŞİLER İÇİN ALTIN KURALLAR Kuru yemişin "zayıflatıcı" etkisinden faydalanmak için zamanlama kadar şu detaylar da kritiktir:

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Çiğ Tüketin: Kavrulmuş ve tuzlanmış kuru yemişler ödem yapar ve iştah açar. Daima çiğ (işlenmemiş) olanları tercih edin.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Porsiyon Kontrolü: "Faydalı" olması sınırsız yenebileceği anlamına gelmez. Günlük miktar bir kapalı avuç içini (yaklaşık 25-30 gram) geçmemelidir.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Yanında Protein Desteği: Kuru yemişleri bir bardak ayran veya bir kase yoğurt ile tüketmek, glisemik indeksi daha da düşürerek tokluk süresini maksimuma çıkarır.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

ÖRNEK "TOK TUTAN" KARIŞIM 2 tam ceviz (Omega-3 kaynağı) 5-6 adet çiğ badem (Lif ve E vitamini) 10 adet çiğ fındık (Magnezyum ve enerji) Özetle: Kuru yemişi bir "atıştırmalık" değil, akşam yemeğindeki porsiyonunuzu küçültecek bir "iştah yönetimi aracı" olarak konumlandırmalısınız.

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

DİYETİSYENLERİN "PORSİYON" KILAVUZU (GÜNLÜK TOPLAM): Akşam'a göre; Eğer kilo verme sürecindeyseniz, bir gün içinde şu seçeneklerden sadece birini tercih etmelisiniz:

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Ceviz: 3 tam adet Badem: 10-12 adet Fındık: 8-10 adet Yer Fıstığı: Bir küçük avuç (işlenmemiş)

Foto - Kalori bombası için uyarılar: Kilolu insanlar kuru yemişi ne zaman tüketmeli? İşte ideal zaman

Önemli Bir Not: Diyetisyenler, özellikle tiroid problemi veya insülin direnci olan bireylerde, kuruyemişlerin içeriğindeki selenyum ve magnezyumun metabolizmayı desteklediğini, bu yüzden "yasaklamak" yerine "dozunda bırakmanın" en sağlıklı yol olduğunu belirtirler.

