Aralarında CHP’li başkan da var! İZBETON'da 'villa' oyunu

Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı Petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım maliyetlerini artırdı Almanya ekonomik çöküşün eşiğinde Nijerya ordusundan skandal 'hata': Pazar yerini bombaladılar, 56 sivil can verdi 'Milli meselemiz' diyen Gürlek'ten bomba açıklama! "119 ülkede 2 bin kişinin peşindeyiz" Netanyahu Erdoğan'a karşı salyalarını akıtmaya başladı! Dışişleri Bakanı Fidan'dan flaş açıklamalar 2 buçuk yıldır kapalı olan İsrail Konsolosluğu önünde polise saldırmışlardı... Soruşturmada yeni gelişme Bolu'daki Kurban vurguncuları birbirine girdi Orban üzerinden "Erdoğan gidecek" hayalleri kuruyorlardı... Boğazlarına kadar yolsuzluğa batan CHP'liler kendi topuklarına sıktı! Uganda'nın 'Tweetçi' Generalinden U dönüşü: Türkiye'deki 86 milyon kardeşimi çok seviyorum
İZBETON soruşturmasında kooperatif ortaklarına bilgi verilmeden projeye 11 villa eklendiği ve bu süreçte milyonlarca liralık kamu zararı oluştuğu ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON A.Ş üzerinden İzmir Gaziemir İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projeleri kapsamında S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat teminine ilişkin olarak zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 9’u gözaltına alındı. Erkol’un da aralarında bulunduğu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.

 

'KAMU ZARARI OLUŞMUŞ'

Soruşturmaya konu Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi’nin yeni yönetiminin eski yönetim dönemine ilişkin yapılan şikayet dilekçesi ortaya çıktı. Dilekçede kooperatif ortaklarının İZBETON tarafından belirlenen 151 milyon lira ihale bedelinin büyük bölümünün ödendiği ancak inşaatta ilerleme oranının yüzde 10-15 seviyesinde kaldığı belirtildi. İnşaatın anahtar teslim götürü bedel yöntemiyle yapılması konusunda olan anlaşmaya rağmen yükleniciye ait olması gereken vinç, demir ve çeşitli inşaat girdilerinin kooperatif tarafından karşılandığı vurgulandı. Bu sebeple de kamu zararı oluştuğu şikayet dilekçesinde yer aldı.

 

'PROJEYE HABERSİZ VİLLA EKLENMİŞ'

Ayrıca kooperatif ortaklarına bilgi verilmeksizin 11 villanın projeye eklendiği vurgulandı. Söz konusu villaların kooperatif yönetimi ile bağlantılı kişilere tahsis edildiği, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bu kişiler arasında yer aldığı dilekçede yer buldu. Kooperatif karar dilekçesinde bazı sayfaların boş bırakılıp bazı kararların aynı gün alınmış izlenimi verilecek şekilde sonradan oluşturulduğu da öne sürüldü. Ayrıca yüklenici firmanın ödemekle yükümlü olduğu halde ödemediği giderlerin 23 milyon 208 bin lira olduğunun altı çizildi. Yüklenicinin kooperatife 85 milyon lira borcunun bulunduğu da vurgulandı.

9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme!
9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme!

Siyaset

9 kişi gözaltına alınmıştı... İzmir'deki vurgunda yeni gelişme!

CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki!
CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki!

Gündem

CHP, CHP’lileri soyuyor: İzmir CHP’de isyan var! Özgür Özel’e sert tepki!

Muhittin böcek köprülere ilan asıyo 750 milyon tl yatırım yaptık diye, Gökhan Böcek 110 milyon tl vermiş boşadığı kadına,, ASAT' 400 milyon kayıp. hırsızlığın boyutu çok büyük..,
