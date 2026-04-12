Tahran'dan ABD'ye Hürmüz muhtırası! Devrim Muhafızları'ndan 59 numaralı bildiri
Tahran'dan ABD'ye Hürmüz muhtırası! Devrim Muhafızları'ndan 59 numaralı bildiri

Orta Doğu’da sular durulmuyor. ABD’nin "mayından temizleme" bahanesiyle bölgeye savaş gemilerini sürme hamlesine İran’dan çok sert ve net bir yanıt geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, yayımladığı 59 numaralı bildiriyle Hürmüz Boğazı’na yaklaşacak her türlü askeri unsuru doğrudan "ateşkes ihlali" ve "savaş sebebi" sayacağını ilan etti.

İran, askeri gemilerin herhangi bir amaçla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ateşkes ihlali kabul edileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'na ilişkin ifadeleri üzerine yazılı açıklama (59 numaralı bildiri) yaptı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın İran’ın kontrolü altında bulunduğu ve "belirli düzenlemelere uygun olarak sivil gemilerin zararsız geçişine açık olduğu" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir gerekçe veya bahane ile Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayı amaçlayan herhangi bir askeri gemi, ateşkes ihlali kabul edilecek ve ağır şekilde cezalandırılacaktır."

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurmuştu.

ABD ordusu açıklamasında, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." ifadesine yer verilmişti.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı’na girdiği iddialarını yalanlamış, boğazdaki geçişlerin tamamen İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde olduğunu belirtmişti.

ata

şu abd şapşallar ülkesine döndü... vay be... dangoz iranı zannetti teksasın gariban çvlü...
