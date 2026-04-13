Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi

Papa Leo, Donald Trump'ın şahsına yönelik saldırılarının ardından barış çağrılarını sürdüreceğini açıkladı. Cezayir ziyareti öncesinde uçakta Reuters'e konuşan Papa, Hristiyanlık mesajının siyasi amaçlarla kötüye kullanıldığını belirtti.

Dört Afrika ülkesini kapsayan on günlük turuna başlamak üzere yola çıkan Papa Leo, uçakta gazetecileri selamladığı sırada değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile bir tartışmaya girmek istemediğini vurgulayan Papa, İncil'in mesajının bazı kesimlerce çarpıtılmasının yanlış olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Trump yönetiminden veya İncil'in mesajını yüksek sesle dile getirmekten korkum yok; Burada olmamın, Kilise'nin var olmasının nedeni olduğuma inanıyorum. Biz politikacı değiliz. Dış politikayı onun anlayabileceği şekilde ele almıyoruz, ama ben İncil'in mesajına, bir barış yapıcı olarak inanıyorum”

PAPA DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Aslen ABD’nin Şikago kentinden olan Papa Leo, son dönemde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik politikalarına karşı sert eleştirileriyle dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı barış çağrısında "savaşın çılgınlığı" ifadesini kullanarak çatışma ortamını kınayan Papa, Beyaz Saray'ın göçmen politikalarına yönelik eleştirileriyle de biliniyor.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, Papa'nın hem askeri çatışmalara hem de göçmen politikalarına yönelik tutumuna tepki gösterdi.

Pazar günü geç saatlerde kendi sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, Papa Leo'nun suçla mücadele konusunda zayıf, dış politika konusunda ise yetersiz olduğunu iddia etti.

Gazetecilere de açıklama yapan Trump "Papa'yı sevmiyoruz. İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla bir sorunu olmayan ya da ABD'nin Venezuela'ya saldırmasına karşı olan bir Papa istemiyorum. Zaten Papa Leo'yu da çok sevmem. Aşırı liberal bir insan." ifadelerini kullanmıştı

Trump, Papa 14. Leo’ya siyasetten uzak durma çağrısı yaparak, "Leo, bir Papa olarak kendine çeki düzen vermeli, sağduyusunu kullanmalı, radikal sola yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli ve bir politikacı olmaya değil, harika bir Papa olmaya odaklanmalı. Bu durum ona ve daha da önemlisi Katolik kilisesine çok fena zarar veriyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.